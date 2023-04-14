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Российским захватчикам начали давать сертификаты на землю в Крыму, но не на южном берегу

"Украинская правда"Пятница, 14 апреля 2023, 14:09
Российским захватчикам начали давать сертификаты на землю в Крыму, но не на южном берегу
Дерибан крымской земли оккупантами, фото из Телеграмм Янина ПаVленко

Участникам войны в Украине из Ялты начали выдавать сертификаты на земельные участки в Сакском районе, а не на Южном берегу Крыма.

Источник: глава администрации Ялты Янина Павленко, "Крым Реалии"

Детали: Оккупационная глава Ялты 13 апреля заявила, что стартовала выдача сертификатов на земельные участки "ялтинцам-участникам СВО", в списке – первые 46 человек: сотрудники Росгвардии и ОМОНА.

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По словам Павленко, сами участки уже сформированы, площадь каждого из них – примерно 600 квадратных метров.

По ее словам, пока военным выделяют участки в Сакском районе, потом - в Ленинском, Раздольненском и Черноморском районах Крыма. 

"Сейчас там проводятся работы по обустройству коммуникаций", – отметила Павленко

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Напомним: Россия захватила украинский полуостров Крым в феврале 2014 году, а в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. 

В декабре 2022 года российский парламент Крыма разрешил участникам войны против Украины из Крыма бесплатно выдавать земельные участки – и Владимир Путин это поддержал

7 апреля 2023 года стало известно, что подконтрольные России власти Крыма начали выдавать приказы о предоставлении земельных участков участникам войны против Украины. На первом этапе якобы подготовили 511 участков общей площадью 56 га в Сакском районе.

Власти Украины считают ничтожными решения о раздаче земли в Крыму и предупреждают, что их отменят, как только полуостров вернется под контроль Киева.

Темы: Крымземлявойна
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