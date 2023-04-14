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В регіонах Росії скасовують паради через нестачу танків - Atlantic Council

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 квітня 2023, 17:51
В регіонах Росії скасовують паради через нестачу танків - Atlantic Council
Фото: Getty Images

Скасування військових парадів на 9 травня у деяких регіонах Росії та окупованому Криму може бути пов’язано з втратами військової техніки, зокрема танків, на війні в Україні.

Джерело: Atlantic Council

Дослівно: "Офіційно скасування (парадів) пояснюється міркуваннями безпеки, пов'язаними з триваючим російським вторгненням в Україну. Однак численні коментатори припускають, що Москва також відчуває дедалі більшу нестачу танків і зі зрозумілих причин прагне уникнути висвітлення масштабу втрат, яких зазнала російська армія в Україні".

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Деталі: Повідомляється, що рішення скасувати цьогорічні паради є болючим ударом для російського диктатора Володимира Путіна. Це свідчить про "похмуру реальність", яка стоїть за "оптимістичними пропагандистськими зображеннями" вторгнення в Україну, яке на вдається.

Аналітики підкреслюють, що, вірогідно, у Москві на 9 травня традиційний парад відбудеться. "Однак Путіну, швидше за все, не буде чого святкувати. За останні місяці його вторгнення зазнало низки невдач як на військовому, так і на дипломатичному фронтах, що робить перспективу перемоги більш віддаленою, ніж будь-коли", - зазначають в Atlantic Council.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим губернатори Бєлгородської та Курської областей РФ вирішили скасувати військові паради на 9 травня, щоб "не провокувати противника" скупченням військових і техніки.
  • Також ставленик Кремля, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що на окупованому півострові цього року не будуть проводити демонстрацію та парад, відповідно на 1 та 9 травня.
  • За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 3 650 танків. 

Теми: Росіяпарадвійназброя
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