В регионах России отменяют парады из-за недостатка танков - Atlantic Council

Отмена военных парадов на 9 мая в некоторых регионах России и оккупированном Крыму может быть связана с потерями военной техники, в частности, танков, на войне в Украине.

Источник: Atlantic Council

Дословно: Официально отмена (парадов) объясняется соображениями безопасности, связанными с продолжающимся российским вторжением в Украину. Однако многочисленные комментаторы предполагают, что Москва также испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам стремится избежать освещения масштаба потерь, которые понесла российская армия в Украине".

Детали: Сообщается, что решение отменить нынешние парады является болезненным ударом для российского диктатора Владимира Путина. Это свидетельствует о "мрачной реальности", которая стоит за "оптимистическими пропагандистскими изображениями" вторжения в Украину, которое не удается.

Аналитики подчеркивают, что, вероятно, в Москве на 9 мая традиционный парад состоится. "Однако Путину, скорее всего, не будет чего праздновать. За последние месяцы его вторжение потерпело ряд неудач как на военном, так и на дипломатическом фронтах, что делает перспективу победы более отдаленной, чем когда-либо", - отмечают в Atlantic Council.

Что предшествовало:

Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.

Также ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад, соответственно на 1 и 9 мая.

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 3 650 танков.