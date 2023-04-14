Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського воїна

Президент Володимир Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського солдата, яким окупанти хизувалися.

Джерело: відеозвернення Зеленського 14 квітня

Пряма мова: "Вдячний Ріші Сунаку та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися.

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Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує".

Деталі: Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Британії Сунаком зброю для ЗСУ: "Те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним діям, цілком справедливим діям. Обговорили прискорення постачання".

За словами президента, що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства.

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Він додав, що в українські посадовці продовжують роботу над авіаційною коаліцією для України.

Президент провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості поєднання потенціалів України та НАТО.

Пряма мова: "Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки".

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