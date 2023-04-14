Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського воїна
Президент Володимир Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського солдата, яким окупанти хизувалися.
Джерело: відеозвернення Зеленського 14 квітня
Пряма мова: "Вдячний Ріші Сунаку та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися.
Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує".
Деталі: Зеленський повідомив, що обговорив із прем’єр-міністром Британії Сунаком зброю для ЗСУ: "Те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним діям, цілком справедливим діям. Обговорили прискорення постачання".
За словами президента, що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства.
Він додав, що в українські посадовці продовжують роботу над авіаційною коаліцією для України.
Президент провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, щодо неминучості поєднання потенціалів України та НАТО.
Пряма мова: "Очевидно, що місце України – у НАТО, законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які досі стримували наше приєднання до Альянсу, ще й зараз продовжували забирати час в України та партнерів. Розробляємо відповідні кроки".
Передісторія:
- Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.
- Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.
- Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на появу відео, на якому російські окупанти відрізають голову українському полоненому.