Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского воина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского солдата, которым оккупанты хвастались.

Источник: видеообращение Зеленского 14 апреля

Прямая речь: "Благодарен Риши Сунаку и всем лидерам мира, которые осудили зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты хвастались.

Оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает".

Детали: Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Сунаком оружие для ВСУ: "То, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение поставок".

По словам президента, чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства.

Он добавил, что в украинские чиновники продолжают работу над авиационной коалицией для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Президент провел совещание по евроатлантической интеграции, о неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО.

Прямая речь: "Очевидно, что место Украины - в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги".

Предыстория: