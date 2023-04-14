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Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского воина

Алена МазуренкоПятница, 14 апреля 2023, 21:21
Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского воина
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров, которые осудили зверское убийство украинского солдата, которым оккупанты хвастались.

Источник: видеообращение Зеленского 14 апреля

Прямая речь: "Благодарен Риши Сунаку и всем лидерам мира, которые осудили зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты хвастались.

Оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает".

Детали: Зеленский сообщил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Сунаком оружие для ВСУ: "То, о чем договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным действиям, вполне справедливым действиям. Обсудили ускорение поставок".

По словам президента, чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства.

Он добавил, что в украинские чиновники продолжают работу над авиационной коалицией для Украины.

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Президент провел совещание по евроатлантической интеграции, о неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО.

Прямая речь: "Очевидно, что место Украины - в НАТО, законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, еще и сейчас продолжали отнимать время у Украины и партнеров. Разрабатываем соответствующие шаги".

Предыстория:

  • Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.
  • Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на появление видео, на котором российские оккупанты отрезают голову украинскому пленному.

Темы: ЗеленскийВеликобританияубийство
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