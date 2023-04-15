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Зеленський: Удар по Слов’янську пошкодив понад 50 будинків

Катерина ТищенкоСубота, 15 квітня 2023, 21:35
Зеленський: Удар по Слов’янську пошкодив понад 50 будинків
наслідки удару по Слов'янську 14 квітня, фото Донецької ОВА

Внаслідок ракетного удару росіян по Слов’янську на Донеччині 14 квітня пошкоджено понад 50 житлових будинків, з них більше 30 – багатоквартирні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу

Пряма мова: "У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль.

Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні.

Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження".

Передісторія:

  • Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.
  • Тоді повідомлялося, що пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця, господарський центр і 12 автомобілів.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська.
  • У суботу кількість загиблих зросла до 11.

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Теми: ЗеленськийвійнаДонецька область
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