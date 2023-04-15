Зеленський: Удар по Слов’янську пошкодив понад 50 будинків

Внаслідок ракетного удару росіян по Слов’янську на Донеччині 14 квітня пошкоджено понад 50 житлових будинків, з них більше 30 – багатоквартирні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу

Пряма мова: "У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль.

Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні.

Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження".

Передісторія:

Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.

Тоді повідомлялося, що пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця, господарський центр і 12 автомобілів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська.

У суботу кількість загиблих зросла до 11.