Зеленський: Удар по Слов’янську пошкодив понад 50 будинків

Внаслідок ракетного удару росіян по Слов’янську на Донеччині 14 квітня пошкоджено понад 50 житлових будинків, з них більше 30 – багатоквартирні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу

Пряма мова: "У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль.

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Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні.

Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження".

Передісторія:

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