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Зеленский: Удар по Славянску повредил более 50 домов

Катерина ТищенкоСуббота, 15 апреля 2023, 21:35
Зеленский: Удар по Славянску повредил более 50 домов
последствия удара по Славянску 14 апреля, фото Донецкой ОГА

В результате ракетного удара россиян по Славянску Донецкой области 14 апреля повреждено более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу

Прямая речь: "В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, который произошел вчера. Есть информация, что под завалами домов - еще тела погибших, к сожалению.

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Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 - многоквартирные.

Раненых - более 20 человек, по состоянию на это время - погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок - мальчик 21-го года рождения".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
  • Тогда сообщалось, что повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска.
  • В субботу количество погибших возросло до 11.

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая область
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