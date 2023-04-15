Зеленский: Удар по Славянску повредил более 50 домов

В результате ракетного удара россиян по Славянску Донецкой области 14 апреля повреждено более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу

Прямая речь: "В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, который произошел вчера. Есть информация, что под завалами домов - еще тела погибших, к сожалению.

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Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 - многоквартирные.

Раненых - более 20 человек, по состоянию на это время - погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок - мальчик 21-го года рождения".

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