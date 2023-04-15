Зеленский: Удар по Славянску повредил более 50 домов

В результате ракетного удара россиян по Славянску Донецкой области 14 апреля повреждено более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу

Прямая речь: "В Славянске на Донбассе сейчас еще продолжается поисковая операция после российского ракетного удара, который произошел вчера. Есть информация, что под завалами домов - еще тела погибших, к сожалению.

Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 - многоквартирные.

Раненых - более 20 человек, по состоянию на это время - погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок - мальчик 21-го года рождения".

Предыстория:

Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.

Тогда сообщалось, что повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска.

В субботу количество погибших возросло до 11.