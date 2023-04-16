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З-під завалів у Слов'янську врятували двох людей, підняли ще 6 тіл загиблих

Ольга Глущенко Неділя, 16 квітня 2023, 03:38
З-під завалів у Слов'янську врятували двох людей, підняли ще 6 тіл загиблих
зруйнований будинок у Слов'янську, фото Донецької ОВА

З-під завалів 5-поверхівки у Слов'янську Донецької області врятували дві людини, підняли тіла ще шести загиблих.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Пряма мова: "Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої рашистами п'ятиповерхівки у Слов'янську".

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Деталі: Кириленко зазначив, що станом на 23-тю годину рятувальники ДСНС вже розібрали 96 тонн будівельних конструкцій.

До проведення робіт залучені 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС у Донецькій області та 7 одиниць техніки.

Що цьому передувало: З-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську вдень 15 квітня дістали ще двох загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали ударів по Слов’янську, випустивши по місту щонайменше 7 ракет.
  • Пошкоджень зазнали 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школа, база відпочинку, адмінбудівля, крамниця, господарський центр і 12 автомобілів.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли росіянами по житлових кварталах Слов’янська на Донеччині, у результаті чого є загиблі та поранені.

Теми: Слов'янськобстрілРосія
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