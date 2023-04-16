З-під завалів у Слов'янську врятували двох людей, підняли ще 6 тіл загиблих

З-під завалів 5-поверхівки у Слов'янську Донецької області врятували дві людини, підняли тіла ще шести загиблих.

Джерело: голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко

Пряма мова: "Дві людини врятовані, тіла шести підняті з-під завалів зруйнованої рашистами п'ятиповерхівки у Слов'янську".

Деталі: Кириленко зазначив, що станом на 23-тю годину рятувальники ДСНС вже розібрали 96 тонн будівельних конструкцій.

До проведення робіт залучені 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС у Донецькій області та 7 одиниць техніки.

Що цьому передувало: З-під завалів п'ятиповерхівки у Слов'янську вдень 15 квітня дістали ще двох загиблих.

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