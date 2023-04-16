Из-под завалов в Славянске спасли двух человек, подняли еще 6 тел погибших
Воскресенье, 16 апреля 2023, 03:38
Из-под завалов 5-этажки в Славянске Донецкой области спасли два человека, подняли тела еще шести погибших.
Источник: глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко
Прямая речь: "Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной рашистами пятиэтажки в Славянске".
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Детали: Кириленко отметил, что по состоянию на 23 часа спасатели ГСЧС уже разобрали 96 тонн строительных конструкций.
К проведению работ привлечены 30 человек личного состава ГУ ГСЧС в Донецкой области и 7 единиц техники.
Что этому предшествовало: Из-под завалов пятиэтажки в Славянске днем 15 апреля достали еще двух погибших.
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Предыстория:
- Около 16:00 14 апреля россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу не менее 7 ракет.
- Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы россиянами по жилым кварталам Славянска в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.