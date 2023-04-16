Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вывозят детей из Энергодара

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 09:53
Оккупанты вывозят детей из Энергодара
фото: энергодар

В школах и садиках оккупированного Энергодара россияне начали "эвакуацию" детей в Крым.

Источник: Энергоатом

Детали: Отмечается, что в местных школах и садиках распространяют информацию о принудительной "эвакуации", которая началась и продлится до 20 апреля.

Дословно: "Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи".

Темы: ЭнергодароккупациядетиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ арестовала газ Новинского на 144 миллиона

В Киеве начали создавать Национальное военное кладбище – Кличко

ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины – FT

Генсек НАТО прибыл в Киев

Снаряды для Украины: план ЕС тормозит, Франция и Польша спорят – СМИ

Вспышку видели даже в Беларуси, ПВО над Киевом не работала – Игнат

Все новости...
Энергодар
Оккупанты готовятся заблокировать персонал ЗАЭС из-за возможного контрнаступления ВСУ – Энергоатом
Оккупанты готовят план эвакуации с Запорожской АЭС – Сопротивление
Россияне обустроили пыточную в оккупированном Энергодаре – Генштаб
Последние новости
14:46
видеоЗеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям
14:38
ЕС ограничится расширением черных списков и закрытием лазеек в новом пакете санкций - СМИ
14:37
СБУ арестовала газ Новинского на 144 миллиона
14:37
В ГСЧС рассказали, когда будет пик половодья на Десне
14:14
ПВО Украины нуждается в пополнении ракет: за осень-зиму уничтожено 1,5 тысячи целей РФ
14:06
В Пентагоне отчитались об исследовании НЛО: достоверных данных нет
14:05
Швейцария ввела санкции против группы Вагнера
14:04
Оккупанты днем обстреляли село на Херсонщине: есть погибший
13:54
Конфискованный PINbank Гинера могут передать Укрпоште
13:53
Оккупанты в спартанских условиях учат украинских детей "любить Россию" – Маляр
Все новости...
Реклама: