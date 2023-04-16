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Оккупанты вывозят детей из Энергодара

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 09:53
Оккупанты вывозят детей из Энергодара
фото: энергодар

В школах и садиках оккупированного Энергодара россияне начали "эвакуацию" детей в Крым.

Источник: Энергоатом

Детали: Отмечается, что в местных школах и садиках распространяют информацию о принудительной "эвакуации", которая началась и продлится до 20 апреля.

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Дословно: "Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи".

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Темы: ЭнергодароккупациядетиРосcия
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