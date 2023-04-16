Оккупанты вывозят детей из Энергодара
Воскресенье, 16 апреля 2023, 09:53
В школах и садиках оккупированного Энергодара россияне начали "эвакуацию" детей в Крым.
Источник: Энергоатом
Детали: Отмечается, что в местных школах и садиках распространяют информацию о принудительной "эвакуации", которая началась и продлится до 20 апреля.
Дословно: "Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.
Сейчас орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи".