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Президент Бразилии хочет создать "политическую G20" для прекращения войны в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 21:24
Президент Бразилии хочет создать политическую G20 для прекращения войны в Украине
Луис Инасио Лула да Силва, фото Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсуждал с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.

Источник: да Силва в комментарии журналистам в Абу-Даби в конце своего визита в Китай и ОАЭ, сообщает France24 со ссылкой на AFP

Детали: Президент Бразилии, который столкнулся с обвинениями в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным, также отметил, что война якобы была вызвана "решениями, принятыми двумя странами".

Прямая речь: "Президент Путин не делает никаких инициатив, чтобы остановить войну. Зеленский из Украины не делает никаких инициатив, чтобы остановить войну... Европа и США продолжают делать свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол переговоров и сказать: "Хватит"".

Больше деталей: Да Силва рассказал, что говорил с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и президентом Китая Си Цзиньпином о создании группы стран-посредников по образцу G20 - группы развитых стран с большой экономикой.

"G20 была создана для того, чтобы помочь (мировой) экономике, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать другую G20, чтобы положить конец этой войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что нам удастся достичь большого успеха. Вчера я говорил с шейхом о войне. Я говорил о войне с Си Цзиньпином. И я думаю, что мы встречаемся с людьми, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. Поэтому я думаю, что нас ждет успех", - считает президент Бразилии.

Он сообщил, что уже обсудил свою инициативу с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами некоторых южноамериканских стран.

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Темы: БразилиявойнаКитайОАЭ
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