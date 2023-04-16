Президент Бразилии хочет создать "политическую G20" для прекращения войны в Украине
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсуждал с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.
Источник: да Силва в комментарии журналистам в Абу-Даби в конце своего визита в Китай и ОАЭ, сообщает France24 со ссылкой на AFP
Детали: Президент Бразилии, который столкнулся с обвинениями в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным, также отметил, что война якобы была вызвана "решениями, принятыми двумя странами".
Прямая речь: "Президент Путин не делает никаких инициатив, чтобы остановить войну. Зеленский из Украины не делает никаких инициатив, чтобы остановить войну... Европа и США продолжают делать свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол переговоров и сказать: "Хватит"".
Больше деталей: Да Силва рассказал, что говорил с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и президентом Китая Си Цзиньпином о создании группы стран-посредников по образцу G20 - группы развитых стран с большой экономикой.
"G20 была создана для того, чтобы помочь (мировой) экономике, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать другую G20, чтобы положить конец этой войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что нам удастся достичь большого успеха. Вчера я говорил с шейхом о войне. Я говорил о войне с Си Цзиньпином. И я думаю, что мы встречаемся с людьми, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. Поэтому я думаю, что нас ждет успех", - считает президент Бразилии.
Он сообщил, что уже обсудил свою инициативу с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами некоторых южноамериканских стран.
Предыстория:
- 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
- МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
- 15 апреля да Силва заявил, что Соединенные Штаты должны "прекратить поощрять" войну в Украине.