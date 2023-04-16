Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Бразилии хочет создать "политическую G20" для прекращения войны в Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 апреля 2023, 21:24
Президент Бразилии хочет создать политическую G20 для прекращения войны в Украине
Луис Инасио Лула да Силва, фото Getty Images

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что обсуждал с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами совместное посредничество в урегулировании войны России в Украине, а также выступил за формирование "политической G20" для прекращения войны.

Источник: да Силва в комментарии журналистам в Абу-Даби в конце своего визита в Китай и ОАЭ, сообщает France24 со ссылкой на AFP

Детали: Президент Бразилии, который столкнулся с обвинениями в чрезмерной дружбе с президентом России Владимиром Путиным, также отметил, что война якобы была вызвана "решениями, принятыми двумя странами".

Реклама:

Прямая речь: "Президент Путин не делает никаких инициатив, чтобы остановить войну. Зеленский из Украины не делает никаких инициатив, чтобы остановить войну... Европа и США продолжают делать свой вклад в продолжение войны. Поэтому они должны сесть за стол переговоров и сказать: "Хватит"".

Больше деталей: Да Силва рассказал, что говорил с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и президентом Китая Си Цзиньпином о создании группы стран-посредников по образцу G20 - группы развитых стран с большой экономикой.

"G20 была создана для того, чтобы помочь (мировой) экономике, которая находилась в кризисе. Сейчас важно создать другую G20, чтобы положить конец этой войне и установить мир. Это мое намерение, и я думаю, что нам удастся достичь большого успеха. Вчера я говорил с шейхом о войне. Я говорил о войне с Си Цзиньпином. И я думаю, что мы встречаемся с людьми, которые предпочитают говорить о мире, чем о войне. Поэтому я думаю, что нас ждет успех", - считает президент Бразилии.

ВИДЕО ДНЯ

Он сообщил, что уже обсудил свою инициативу с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами некоторых южноамериканских стран.

Предыстория:

Темы: БразилиявойнаКитайОАЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Все новости...
Контрнаступление обещает быть сложным и рискованным – СМИ
Резников: Потери Украины в войне меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции
Силы обороны сбили 4 вражеских беспилотника – сводка Генштаба
В Славянске завершили спасательные работы: 15 погибших, 24 раненых
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: