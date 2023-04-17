Данілов: Ми поки не бачимо використання Росією китайської зброї

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що поки що Україна не бачить використання Росією на фронті китайської зброї.

Джерело: Данілов в інтерв’ю ТСН

Пряма мова: "Ми на сьогоднішній день не бачимо ознак наявності на фронті зброї, яка була вироблена в Китаї. Якби вона тут з’явилася… Ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми відразу про це зробили заяву. Більше того, ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках, і навіть офіційно звернулися до тих країн, компоненти яких там були використані, з питанням, чому так сталося і що це треба припинити.

Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться, відразу проінформуємо суспільство і світ. Але, виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо сьогодні, для чого він має постачати зброю Російській Федерації".

Деталі: Коментуючи оприлюднений нібито звіт американської військової розвідки з витоків документів Пентагону про те, що Китай схвалив постачання Росії летальної зброї, Данілов сказав: "Зараз можуть з’являтися додаткові нібито документи, які мають відношення до цього витоку".

За словами секретаря РНБО, зараз Росія "просить у всіх країн про допомогу, бо їй не вистачає озброєння", в тому числі Китай. "Але Росія розуміє, що вона не може нас побороти військовим шляхом, у них зараз план внутрішньої дестабілізації. Це для них зараз пріоритет", - вважає Данілов.

Що передувало: Нібито таємні документи американської військової розвідки, які потрапили в публічний простір, свідчать, що Китай схвалив постачання Росії певної летальної зброї попри попередження західних країн.

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