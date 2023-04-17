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Данилов: Мы пока не видим использования Россией китайского оружия

Катерина ТищенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 09:44
Данилов: Мы пока не видим использования Россией китайского оружия
Алексей Данилов, фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что пока что Украина не видит использования Россией на фронте китайского оружия.

Источник: Данилов в интервью ТСН

Прямая речь: "Мы на сегодняшний день не видим признаков наличия на фронте оружия, которое было произведено в Китае. Если бы оно здесь появилось... Вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Более того, мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже официально обратились к тем странам, компоненты которых там были использованы, с вопросом, почему так произошло и что это надо прекратить.

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Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим. Как только это произойдет, сразу проинформируем общество и мир. Но, исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим сегодня, для чего он должен поставлять оружие Российской Федерации".

Детали: Комментируя обнародованный якобы отчет американской военной разведки из утечки документов Пентагона о том, что Китай одобрил поставки России летального оружия, Данилов сказал: "Сейчас могут появляться дополнительные якобы документы, которые имеют отношение к этой утечке".

По словам секретаря СНБО, сейчас Россия "просит у всех стран о помощи, потому что ей не хватает вооружения", в том числе Китай. "Но Россия понимает, что она не может нас побороть военным путем, у них сейчас план внутренней дестабилизации. Это для них сейчас приоритет", - считает Данилов.

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Что предшествовало: Секретные документы американской военной разведки, которые попали в публичное пространство, свидетельствуют, что Китай одобрил поставки России определенного летального оружия, несмотря на предупреждения западных стран.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Темы: ДаниловКитайоружиевойна
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