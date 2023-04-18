В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
Вівторок, 18 квітня 2023, 03:41
В окупованому Енергодарі росіяни займаються мародерством закладів освіти.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: Так, за даними ЦНС, росіяни пограбували низку шкіл і дитсадків. Зокрема, вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.
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У такий спосіб окупанти готуються до можливого контрнаступу, тобто "грабують регіон, поки мають можливість", – зазначає спротив.
Нагадаємо: У школах та садочках окупованого Енергодара росіяни почали "евакуацію" дітей до Криму.