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В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 03:41
В очікуванні контрнаступу окупанти в Енергодарі розграбовують школи і дитсадки – спротив
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

В окупованому Енергодарі росіяни займаються мародерством закладів освіти.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Так, за даними ЦНС, росіяни пограбували низку шкіл і дитсадків. Зокрема, вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі.

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У такий спосіб окупанти готуються до можливого контрнаступу, тобто "грабують регіон, поки мають можливість", – зазначає спротив.

Нагадаємо: У школах та садочках окупованого Енергодара росіяни почали "евакуацію" дітей до Криму.

Теми: Енергодарокупаціяосвіта
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