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В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление

Ольга ГлущенкоВторник, 18 апреля 2023, 03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ АРМИЯИНФОРМ

В оккупированном Энергодаре россияне занимаются мародерством учебных заведений.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Так, по данным ЦНС, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель.

Таким образом оккупанты готовятся к возможному контрнаступлению, то есть "грабят регион, пока есть возможность", – отмечает сопротивление.

Напомним: В школах и садиках оккупированного Энергодара россияне начали "эвакуацию" детей в Крым.

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Темы: Энергодароккупацияобразование
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