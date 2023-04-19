После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси

Денис Пушилин и Александр Лукашенко, скриншот из видео "Пул Первого"

Министерство иностранных дел Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций после встречи белорусского диктатора Александра Лукашенко с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ.

В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций".

Детали: В МИД также заявили, что осуждают встречу Лукашенко и Пушилина, поскольку она является попыткой "легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке".

Кроме того, украинское ведомство призвало Минск "воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины".

Что предшествовало: Лукашенко 18 апреля провел встречу с Пушилиным.