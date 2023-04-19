Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 03:27
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Денис Пушилин и Александр Лукашенко, скриншот из видео "Пул Первого"

Министерство иностранных дел Украины приняло решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций после встречи белорусского диктатора Александра Лукашенко с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ.

В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций".

Детали: В МИД также заявили, что осуждают встречу Лукашенко и Пушилина, поскольку она является попыткой "легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке".

Кроме того, украинское ведомство призвало Минск "воздерживаться от подобных деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины".

Что предшествовало: Лукашенко 18 апреля провел встречу с Пушилиным.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьДНРЛукашенкоПушилин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Все новости...
Беларусь
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
Россию и Беларусь до конца войны не допустят на международные турниры по хоккею - глава МФХ
Глава МИД Литвы недоволен президентским вето на закон о санкциях против россиян и белорусов
Последние новости
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
23:57
Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии
23:41
Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы
23:26
Литва впервые в истории отключилась от российской энергосистемы
23:10
Шмыгаль в Ватикане встретится с Папой Римским перед визитом понтифика в Венгрию
22:49
НБУ перечислит в бюджет рекордную прибыль
22:33
Президент Литвы: Мы должны пересечь все "красные линии" в военной помощи Украине
22:19
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
21:59
Глава дипломатии ЕС о мирных предложениях Китая и Бразилии: Едьте говорить в Киев
21:43
Новости 24 апреля: "Нафтогаз" нацелился на увеличение добычи газа, мир увеличивает расходы на армии
Все новости...
Реклама: