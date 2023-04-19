В России отменили почти все парады к 9 мая в еще одном регионе

В Краснодарском крае России "в целях безопасности" проведут парады к 9 мая только в Новороссиске

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Детали: Решение принято на заседании Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба и действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

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В то же время в регионе пока не планируют отменять церемонии возложения цветов к мемориалам.

Что этому предшествовало:

Ранее парады к 9 мая отменили в Белгородской и Курской областях России.

В оккупированном Крыму парады также не будут проходить.

Издание Atlantic Council сообщало, что отмена военных парадов на 9 мая может быть связана с потерями военной техники, в частности танков, на войне в Украине