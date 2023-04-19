В России отменили почти все парады к 9 мая в еще одном регионе

В Краснодарском крае России "в целях безопасности" проведут парады к 9 мая только в Новороссиске

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Детали: Решение принято на заседании Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба и действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

В то же время в регионе пока не планируют отменять церемонии возложения цветов к мемориалам.

Что этому предшествовало: