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В России отменили почти все парады к 9 мая в еще одном регионе

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 19:36
В России отменили почти все парады к 9 мая в еще одном регионе
ФОТО: GETTY IMAGES

В Краснодарском крае России "в целях безопасности" проведут  парады к 9 мая только в Новороссиске 

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Детали: Решение принято на заседании Антитеррористической комиссии, Оперативного штаба и действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

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В то же время в регионе пока не планируют отменять церемонии возложения цветов к мемориалам. 

Что этому предшествовало:

  • Ранее парады к 9 мая отменили в Белгородской и Курской областях России.
  • В оккупированном Крыму парады также не будут проходить.
  • Издание Atlantic Council сообщало, что отмена военных парадов на 9 мая может быть связана с потерями военной техники, в частности танков, на войне в Украине

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Темы: Росcия9 маяпропаганда
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