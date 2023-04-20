Спалах бачили навіть у Білорусі, ППО над Києвом не працювала – Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час спалаху у небі увечері 19 квітня протиповітряна оборона на Київщині не працювала, а яскраве світіння бачили навіть у Білорусі.

Джерело: Ігнат в ефірі національного марафону новин вранці 20 квітня, Київська міська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова Ігната: "Повітряні сили не працювали у цьому напрямку – це однозначно. Повітряні сили працювали по "Шахедах" на східному напрямку, коли спостерігалося це явище (спалах у небі – ред.)

Що це було? Якщо не науковою мовою говорити, як уже повідомили про "високоенергетичну акустичну подію", то це, ймовірно, був метеор".

Деталі: Він також пояснив, що тривогу оголошували, тому що в країні триває війна, а в небі бачили "вибух", тому, природно, що повітряні сили відреагували і ввімкнули сирени, що з’ясувати, що відбувається.

Прокоментувати, чи знайшли якісь залишки цього ймовірного метеорита, Ігнат не зміг, бо Повітряні сили не займаються космічними тілами.

Пряма мова Ігната: "Цей спалах бачили навіть у Білорусі – вже опубліковано навіть у їхніх каналах. Тому це не було так поблизу, щоб знайти якісь уламки. Я думаю, що спеціальні служби будуть цим займатися, але, можливо, це тіло взагалі згоріло в атмосфері. Але Повітряні сили не можуть коментувати такі речі – тут треба спеціалісти (з цього питання – ред.)".

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Деталі: Київська міська військова адміністрація вранці 20 квітня також повідомила, що напередодні поспішила заявити про падіння супутника.

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Дуже яскраве світіння від падіння невідомого об’єкту викликало у киян хвилювання і занепокоєння. Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація"! На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника".

Деталі: Попко додав, що після офіційної заяви NASA КМВА може дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Але що саме спричинило яскравий спалах у небі – мають з’ясувати фахівці.

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