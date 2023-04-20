Вспышку видели даже в Беларуси, ПВО над Киевом не работала – Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время вспышки в небе вечером 19 апреля противовоздушная оборона в Киевской области не работала, а яркое свечение видели даже в Беларуси.

Источник: Игнат в эфире национального марафона новостей утром 20 апреля, Киевская городская военная администрация в Telegram

Прямая речь Игната: "Воздушные силы не работали в этом направлении – это однозначно. Воздушные силы работали по "Шахедам" на восточном направлении, когда наблюдалось это явление (вспышка в небе – ред.)

Что это было? Если не научным языком говорить, как уже сообщили о "высокоэнергетическом акустическом событии", то это, вероятно, был метеор".

Детали: Он также пояснил, что тревогу объявляли, потому что в стране идет война, а в небе видели "взрыв", поэтому, естественно, что воздушные силы отреагировали и включили сирены, чтобы выяснить, что происходит.

Прокомментировать, нашли ли какие-то остатки этого вероятного метеорита, Игнат не смог, поскольку Воздушные силы не занимаются космическими телами.

Прямая речь Игната: "Эту вспышку видели даже в Беларуси – уже опубликовано даже в их каналах. Поэтому это не было так близко, чтобы найти какие-то обломки. Я думаю, что специальные службы будут этим заниматься, но, возможно, это тело вообще сгорело в атмосфере. Но Воздушные силы не могут комментировать такие вещи – здесь нужны специалисты (по этому вопросу – ред.)".

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Детали: Киевская городская военная администрация утром 20 апреля также сообщила, что накануне поспешила заявить о падении спутника.

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызвало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская городская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского сателлита и с пометкой "предварительная информация"!

На тот момент данных или предупреждений о возможном вхождении в атмосферу Земли значительного по размерам космического тела ни от одного мирового аэрокосмического агентства или астрономической обсерватории не было. Однако было предупреждение от NASA о падении на Землю их космического спутника".

Детали: Попко добавил, что после официального заявления NASA КМВА может дать уточненную информацию – это не был их спутник. Но что именно вызвало яркую вспышку в небе – должны выяснить специалисты.

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