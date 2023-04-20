У російському Петербурзі почали розсилати електронні повістки

У Санкт-Петербурзі почали розсилати електронні повістки в тестовому режимі в рамках весняного призову в Росії.

Джерело: місцеве видання "Фонтанка" з посиланням на головного військового комісара Санкт-Петербурга Сергія Качковського

Деталі: Повідомляється, що тестові повістки приходять росіянам в особистий кабінет на Держпослугах.

Також, за словами Качковського, зараз опрацьовується питання оповіщення за допомогою смс.

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