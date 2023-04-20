У російському Петербурзі почали розсилати електронні повістки

У Санкт-Петербурзі почали розсилати електронні повістки в тестовому режимі в рамках весняного призову в Росії.

Джерело: місцеве видання "Фонтанка" з посиланням на головного військового комісара Санкт-Петербурга Сергія Качковського

Деталі: Повідомляється, що тестові повістки приходять росіянам в особистий кабінет на Держпослугах.

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Також, за словами Качковського, зараз опрацьовується питання оповіщення за допомогою смс.

Передісторія:

14 квітня президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який прирівняв електронні повістки до паперових, запровадив створення реєстру військовозобов'язаних та закрив кордони для ухилянтів.

Повідомлялося, що розсилка електронних повісток у Росії в тестовому режимі почнеться вже під час весняного призову – зокрема, призивати на військову службу через портал "Держпослуги" будуть у Москві.

Військовий комісар російської столиці Максим Локтєв розповів, що у Москві призовників, які живуть не за місцем реєстрації, вистежують за допомогою міської системи відеоспостереження.