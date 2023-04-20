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В российском Петербурге начали рассылать электронные повестки

Ирина БалачукЧетверг, 20 апреля 2023, 12:30
В российском Петербурге начали рассылать электронные повестки
Российские призывники. Фото blvesti.ru

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва в России.

Источник: местное издание "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара Санкт-Петербурга Сергея Качковского

Детали: Сообщается, что тестовые повестки приходят россиянам в личный кабинет на Госуслугах.

Также, по словам Качковского, сейчас прорабатывается вопрос оповещения с помощью смс.

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Темы: Росcияпризывармия
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