В российском Петербурге начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва в России.

Источник: местное издание "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара Санкт-Петербурга Сергея Качковского



Детали: Сообщается, что тестовые повестки приходят россиянам в личный кабинет на Госуслугах.

Также, по словам Качковского, сейчас прорабатывается вопрос оповещения с помощью смс.

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