В российском Петербурге начали рассылать электронные повестки

В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме в рамках весеннего призыва в России.

Источник: местное издание "Фонтанка" со ссылкой на главного военного комиссара Санкт-Петербурга Сергея Качковского



Детали: Сообщается, что тестовые повестки приходят россиянам в личный кабинет на Госуслугах.

Также, по словам Качковского, сейчас прорабатывается вопрос оповещения с помощью смс.

Предыстория:

14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.

Сообщалось, что рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва – в частности призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут в Москве.

Военный комиссар российской столицы Максим Локтев рассказал, что в Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения.