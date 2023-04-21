Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские защитники сбили за ночь 8 "Шахедов"

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 06:45
Украинские защитники сбили за ночь 8 Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 21 апреля российские оккупанты применили для атаки на территорию Украины около 12 "Шахедов", 8 из них украинские защитники уничтожили.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно Генштаб: "Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых – уничтожены нашими защитниками".

Реклама:

Обновлено: Воздушные силы уточнили, что 21 апреля противник атаковал ударными дронами-камикадзе с северного направления (Брянская область).
По уточненным данным, оккупанты применили до 12 ударных дронов "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск было уничтожено восемь "Шахедов".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля& объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.
  • Во время ночной атаки российских беспилотников в окрестностях Киева украинские защитники уничтожили около 8 вражеских целей.
  • На Полтавщине поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Темы: Шахедвоздушная тревогаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас
Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ
Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии
Ночная атака беспилотников: на Полтавщине враг попал в гражданскую инфраструктуру
Последние новости
16:21
Российская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: