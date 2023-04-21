Украинские защитники сбили за ночь 8 "Шахедов"

Ночью 21 апреля российские оккупанты применили для атаки на территорию Украины около 12 "Шахедов", 8 из них украинские защитники уничтожили.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, пресс-служба командования Воздушных сил

Дословно Генштаб: "Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых – уничтожены нашими защитниками".

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Обновлено: Воздушные силы уточнили, что 21 апреля противник атаковал ударными дронами-камикадзе с северного направления (Брянская область).

По уточненным данным, оккупанты применили до 12 ударных дронов "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск было уничтожено восемь "Шахедов".

Что этому предшествовало:

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