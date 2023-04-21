Украинские защитники сбили за ночь 8 "Шахедов"
Ночью 21 апреля российские оккупанты применили для атаки на территорию Украины около 12 "Шахедов", 8 из них украинские защитники уничтожили.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, пресс-служба командования Воздушных сил
Дословно Генштаб: "Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых – уничтожены нашими защитниками".
Обновлено: Воздушные силы уточнили, что 21 апреля противник атаковал ударными дронами-камикадзе с северного направления (Брянская область).
По уточненным данным, оккупанты применили до 12 ударных дронов "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск было уничтожено восемь "Шахедов".
Что этому предшествовало:
- На территории всей Украины после 12 ночи 21 апреля& объявляли воздушную тревогу, после отбоя в ряде областей тревогу объявляли повторно.
- Во время ночной атаки российских беспилотников в окрестностях Киева украинские защитники уничтожили около 8 вражеских целей.
- На Полтавщине поврежден объект гражданской инфраструктуры.