Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ вночі атакувала об'єкт інфраструктури Вінниччини: є влучання – Гуменюк

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 09:37
РФ вночі атакувала об'єкт інфраструктури Вінниччини: є влучання – Гуменюк
Ілюстартивне Фото: Imamedia via AP

Російські окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області під час нічної атаки дронами-камікадзе Shahed.

Джерело: керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин 21 квітня, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в Facebook, глава Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram

Пряма мова: "На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, на Вінниччині. Але все ж таки більшість "Шахедів" були збиті".

Деталі: На її думку, цією атакою росіяни полювали не просто на об’єкти інфраструктури, а й вишукували українську ППО.

Доповнено: Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що на ліквідацію наслідків нічних обстрілів Полтавщини та Вінниччині залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, без жертв. На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває. 

Близько 10:30 глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, після чого почалася пожежа. Він підтвердив, що обійшлося без жертв.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.
  • Російські окупанти застосували для атаки на територію України близько 10 "Шахедів", 8 із них українські захисники знищили. 
  • Внаслідок нічної атаки на Полтавщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Теми: Росіявійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
Росія
Справа Дугіної: у Москві заарештували експоліцейського за "злив" інформації
Бомби падатимуть не лише у Бєлгороді, бо росіяни спішать з їх виробництвом - Ігнат
Електронні повістки в Росії: Кремль запевняє, що про нову хвилю мобілізації не йдеться
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: