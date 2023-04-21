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РФ вночі атакувала об'єкт інфраструктури Вінниччини: є влучання – Гуменюк

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 09:37
РФ вночі атакувала об'єкт інфраструктури Вінниччини: є влучання – Гуменюк
Ілюстартивне Фото: Imamedia via AP

Російські окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області під час нічної атаки дронами-камікадзе Shahed.

Джерело: керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин 21 квітня, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук в Facebook, глава Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram

Пряма мова: "На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, на Вінниччині. Але все ж таки більшість "Шахедів" були збиті".

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Деталі: На її думку, цією атакою росіяни полювали не просто на об’єкти інфраструктури, а й вишукували українську ППО.

Доповнено: Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що на ліквідацію наслідків нічних обстрілів Полтавщини та Вінниччині залучалися більше 150 чоловік особового складу та понад 30 одиниці техніки ДСНС. Попередньо, без жертв. На Вінниччині пожежу вже ліквідовано. На Полтавщині, станом на ранок ліквідація наслідків обстрілу триває. 

Близько 10:30 глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччині було влучання в об'єкт критичної інфраструктури, після чого почалася пожежа. Він підтвердив, що обійшлося без жертв.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • На території всієї України після 12-ї ночі 21 квітня оголошували повітряну тривогу, після відбою у низці областей тривогу оголошували повторно.
  • Російські окупанти застосували для атаки на територію України близько 10 "Шахедів", 8 із них українські захисники знищили. 
  • Внаслідок нічної атаки на Полтавщині пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Теми: Росіявійнабезпілотники
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