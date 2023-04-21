РФ ночью атаковала объект инфраструктуры Винницкой области: есть попадания – Гуменюк

Российские оккупанты попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области во время ночной атаки дронами-камикадзе Shahed.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей 21 апреля, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство "Шахедов" были сбиты".

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Детали: По ее мнению, этой атакой россияне охотились не просто на объекты инфраструктуры, но и выискивали украинскую ПВО.

Дополнено: Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что на ликвидацию последствий ночных обстрелов Полтавщины и Винницкой области привлекались более 150 человек личного состава и более 30 единиц техники ГСЧС. Предварительно, без жертв. В Винницкой области пожар уже ликвидирован. На Полтавщине, по состоянию на утро ликвидация последствий обстрела продолжается.

Около 10:30 глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области было попадание в объект критической инфраструктуры, после чего начался пожар. Он подтвердил, что обошлось без жертв.

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