Увійшов у землю і вилетів через 20 секунд: відео вибуху авіаснаряду в російському Бєлгороді
П'ятниця, 21 квітня 2023, 11:00
З'явилося відео потужного вибуху в Бєлгороді РФ – на вулицю російського міста впав авіаційний снаряд із винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.
Джерело: російське пропагандистське видання RT у Telegram
Деталі: На відео видно, як снаряд спочатку входить у землю, а потім – через приблизно 20 с – вибухає.
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Повідомляють, що внаслідок вибуху постраждали три людини.
РосСМИ опубликовали видео мощного взрыва в российском Белгороде pic.twitter.com/PUL4suZa55— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.
- Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали три людини.
- У міністерстві оборони РФ заявили, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що потужний вибух у Бєлгороді є провокацією росіян для нагнітання ескалації.