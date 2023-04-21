Увійшов у землю і вилетів через 20 секунд: відео вибуху авіаснаряду в російському Бєлгороді

З'явилося відео потужного вибуху в Бєлгороді РФ – на вулицю російського міста впав авіаційний снаряд із винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання RT у Telegram

Деталі: На відео видно, як снаряд спочатку входить у землю, а потім – через приблизно 20 с – вибухає.

Повідомляють, що внаслідок вибуху постраждали три людини.

РосСМИ опубликовали видео мощного взрыва в российском Белгороде pic.twitter.com/PUL4suZa55 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023

Передісторія:

Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.

Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали три людини.

У міністерстві оборони РФ заявили, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що потужний вибух у Бєлгороді є провокацією росіян для нагнітання ескалації.