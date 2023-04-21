Увійшов у землю і вилетів через 20 секунд: відео вибуху авіаснаряду в російському Бєлгороді

З'явилося відео потужного вибуху в Бєлгороді РФ – на вулицю російського міста впав авіаційний снаряд із винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання RT у Telegram

Деталі: На відео видно, як снаряд спочатку входить у землю, а потім – через приблизно 20 с – вибухає.

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Повідомляють, що внаслідок вибуху постраждали три людини.

РосСМИ опубликовали видео мощного взрыва в российском Белгороде pic.twitter.com/PUL4suZa55 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023

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