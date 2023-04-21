Вошел в землю и вылетел через 20 секунд: видео взрыва авиаснаряда в российском Белгороде

Появилось видео мощного взрыва в Белгороде РФ – на улицу российского города упал авиационный снаряд из истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание RT в Telegram

Детали: На видео видно, как снаряд сначала входит в землю, а потом – через приблизительно 20 с – взрывается.

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Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека.

РосСМИ опубликовали видео мощного взрыва в российском Белгороде pic.twitter.com/PUL4suZa55 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023

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