Вошел в землю и вылетел через 20 секунд: видео взрыва авиаснаряда в российском Белгороде

Появилось видео мощного взрыва в Белгороде РФ – на улицу российского города упал авиационный снаряд из истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание RT в Telegram

Детали: На видео видно, как снаряд сначала входит в землю, а потом – через приблизительно 20 с – взрывается.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека.

РосСМИ опубликовали видео мощного взрыва в российском Белгороде pic.twitter.com/PUL4suZa55 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023

Предыстория:

Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.

В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека.

В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мощный взрыв в Белгороде является провокацией россиян для нагнетания эскалации.