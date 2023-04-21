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Вошел в землю и вылетел через 20 секунд: видео взрыва авиаснаряда в российском Белгороде

Ирина БалачукПятница, 21 апреля 2023, 11:00
Вошел в землю и вылетел через 20 секунд: видео взрыва авиаснаряда в российском Белгороде
Скриншот из видео

Появилось видео мощного взрыва в Белгороде РФ – на улицу российского города упал авиационный снаряд из истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание RT в Telegram

Детали: На видео видно, как снаряд сначала входит в землю, а потом – через приблизительно 20 с – взрывается.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека.

Предыстория:

  • Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.
  • В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека.
  • В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мощный взрыв в Белгороде является провокацией россиян для нагнетания эскалации.

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Темы: Росcиявзрывавиавойна
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