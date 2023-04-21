Вошел в землю и вылетел через 20 секунд: видео взрыва авиаснаряда в российском Белгороде
Пятница, 21 апреля 2023, 11:00
Появилось видео мощного взрыва в Белгороде РФ – на улицу российского города упал авиационный снаряд из истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.
Источник: российское пропагандистское издание RT в Telegram
Детали: На видео видно, как снаряд сначала входит в землю, а потом – через приблизительно 20 с – взрывается.
Реклама:
Сообщается, что в результате взрыва пострадали три человека.
РосСМИ опубликовали видео мощного взрыва в российском Белгороде pic.twitter.com/PUL4suZa55— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 21, 2023
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.
- В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека.
- В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мощный взрыв в Белгороде является провокацией россиян для нагнетания эскалации.