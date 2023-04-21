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Бомби падатимуть не лише у Бєлгороді, бо росіяни спішать з їх виробництвом - Ігнат

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 квітня 2023, 13:19
Бомби падатимуть не лише у Бєлгороді, бо росіяни спішать з їх виробництвом - Ігнат
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Подібні до вибуху авіаційного снаряда у Бєлгороді випадки можуть почастішати в Росії через намагання окупантів швидко наростити їхнє виробництво за рахунок якості.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Ігната: Такі бомби (як у Бєлгороді – ред.) могли падати і десь інде. Тому що роблять вони (росіяни) все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки".

Деталі: Ігнат нагадав, що ця бомба на озброєнні росіян ще з радянських часів, але потребує модернізації та встановленні GPS-навігації та крил.

При цьому він попередив, що загроза використання окупантами подібних авіабомб буде лише посилюватись. "Бомб у них достатньо", - підкреслив він.

Передісторія:

  • Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.
  • Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали три людини.
  • У міністерстві оборони РФ заявили, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що потужний вибух у Бєлгороді є провокацією росіян для нагнітання ескалації. 

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Теми: Росіяавіавійна
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