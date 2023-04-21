Бомби падатимуть не лише у Бєлгороді, бо росіяни спішать з їх виробництвом - Ігнат

Подібні до вибуху авіаційного снаряда у Бєлгороді випадки можуть почастішати в Росії через намагання окупантів швидко наростити їхнє виробництво за рахунок якості.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Ігната: Такі бомби (як у Бєлгороді – ред.) могли падати і десь інде. Тому що роблять вони (росіяни) все швидко, застосовують їх щоразу більше. А там, де швидко робити, халатно ставитись до цієї роботи, будуть частіше траплятись і такі випадки".

Деталі: Ігнат нагадав, що ця бомба на озброєнні росіян ще з радянських часів, але потребує модернізації та встановленні GPS-навігації та крил.

При цьому він попередив, що загроза використання окупантами подібних авіабомб буде лише посилюватись. "Бомб у них достатньо", - підкреслив він.

Передісторія:

Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.

Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали три людини.

У міністерстві оборони РФ заявили, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що потужний вибух у Бєлгороді є провокацією росіян для нагнітання ескалації.