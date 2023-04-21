Бомбы будут падать не только в Белгороде, потому что россияне спешат с их производством - Игнат

Подобные взрыву авиационного снаряда в Белгороде случаи могут участиться в России из-за попыток оккупантов быстро нарастить их производство за счет качества.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь Игната: Такие бомбы (как в Белгороде - ред.) могли падать и где-то еще. Потому что делают они (россияне) все быстро, применяют их каждый раз больше. А там, где быстро делать, халатно относиться к этой работе, будут чаще случаться и такие случаи".

Детали: Игнат напомнил, что эта бомба на вооружении россиян еще с советских времен, но нуждается в модернизации и установке GPS-навигации и крыльев.

При этом он предупредил, что угроза использования оккупантами подобных авиабомб будет только усиливаться. "Бомб у них достаточно", - подчеркнул он.

Предыстория:

Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.

В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали три человека.

В министерстве обороны РФ заявили, что причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мощный взрыв в Белгороде является провокацией россиян для нагнетания эскалации.