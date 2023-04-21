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Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 21 апреля 2023, 17:00
Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ
фото СБУ

Одного из священников УПЦ МП, уличенных в коллаборациоизме, Украина обменяла на 28 украинских военнослужащих.

Источник: глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина", источник УП в правоохранительных органах

Детали: Малюк напомнил, что начиная с 2022 года возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага.

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По словам главы СБУ, двое священников УПЦ МП были переданы по обмену.

Прямая речь "И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих".

Детали: По данным УП, речь идет о cвященнике УПЦ МП Андрее Павленко из Лисичанска, приговоренного за государственную измену к 12 годам, которого 14 декабря 2022 года украинская сторона обменяла в том числе на американского активистаТогда обменянного церковника встречал лично глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Малюк также сообщил, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ МП.

Прямая речь: "Я уже говорил раньше – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан".

Темы: УПЦ МПСБУколлаборационизм
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