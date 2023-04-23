Президент Бразилії каже, що хоче знайти "третю альтернативу" для завершення війни в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму нібито заради миру та закликав США "припинили заохочувати війну", заявив, що не прагне "комусь догодити", а намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні.

Джерело: Лула да Сілва, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я хочу знайти третю альтернативу, яка полягає в побудові миру (в Україні – ред.)".

Деталі: За словами президента Бразилії, його мета – "створення шляху", щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів.

Що цьому передувало: