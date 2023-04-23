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Президент Бразилії каже, що хоче знайти "третю альтернативу" для завершення війни в Україні

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 01:30
Президент Бразилії каже, що хоче знайти третю альтернативу для завершення війни в Україні
ЛУЇС ІНАСІУ ЛУЛА ДА СІЛВА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму нібито заради миру та закликав США "припинили заохочувати війну", заявив, що не прагне "комусь догодити", а намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні.

Джерело: Лула да Сілва, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Я хочу знайти третю альтернативу, яка полягає в побудові миру (в Україні – ред.)".

Деталі: За словами президента Бразилії, його мета – "створення шляху", щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів.    

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Теми: війнамирУкраїнаБразилія
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