Президент Бразилії каже, що хоче знайти "третю альтернативу" для завершення війни в Україні
Неділя, 23 квітня 2023, 01:30
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму нібито заради миру та закликав США "припинили заохочувати війну", заявив, що не прагне "комусь догодити", а намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні.
Джерело: Лула да Сілва, якого цитує Reuters
Пряма мова: "Я хочу знайти третю альтернативу, яка полягає в побудові миру (в Україні – ред.)".
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Деталі: За словами президента Бразилії, його мета – "створення шляху", щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів.
Що цьому передувало:
- 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.
- МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.
- Лула да Сілва також заявив, що США повинні "припинити заохочувати" війну в Україні.
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