Президент Бразилии говорит, что хочет найти "третью альтернативу" для завершения войны в Украине

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который ранее предлагал Киеву отказаться от Крыма якобы ради мира и призвал США "прекратить поощрять войну", заявил, что не стремится "кому-то угодить", а пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.

Источник: Лула да Силва, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира (в Украине – ред.)".

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Детали: По словам президента Бразилии, его цель – "создание пути", чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров.

Что этому предшествовало:

6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.

МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.

Лула да Силва также заявил, что США должны "прекратить поощрять" войну в Украине.