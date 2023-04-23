Президент Бразилии говорит, что хочет найти "третью альтернативу" для завершения войны в Украине
Воскресенье, 23 апреля 2023, 01:30
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который ранее предлагал Киеву отказаться от Крыма якобы ради мира и призвал США "прекратить поощрять войну", заявил, что не стремится "кому-то угодить", а пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.
Источник: Лула да Силва, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира (в Украине – ред.)".
Детали: По словам президента Бразилии, его цель – "создание пути", чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров.
Что этому предшествовало:
- 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
- МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
- Лула да Силва также заявил, что США должны "прекратить поощрять" войну в Украине.