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Президент Бразилии говорит, что хочет найти "третью альтернативу" для завершения войны в Украине

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 01:30
Президент Бразилии говорит, что хочет найти третью альтернативу для завершения войны в Украине
ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который ранее предлагал Киеву отказаться от Крыма якобы ради мира и призвал США "прекратить поощрять войну", заявил, что не стремится "кому-то угодить", а пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.

Источник: Лула да Силва, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира (в Украине – ред.)".

Детали: По словам президента Бразилии, его цель – "создание пути", чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров.   

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Темы: войнамирУкраинаБразилия
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