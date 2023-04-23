Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Бразилии говорит, что хочет найти "третью альтернативу" для завершения войны в Украине

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 01:30
Президент Бразилии говорит, что хочет найти третью альтернативу для завершения войны в Украине
ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, который ранее предлагал Киеву отказаться от Крыма якобы ради мира и призвал США "прекратить поощрять войну", заявил, что не стремится "кому-то угодить", а пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.

Источник: Лула да Силва, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира (в Украине – ред.)".

Реклама:

Детали: По словам президента Бразилии, его цель – "создание пути", чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров.   

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнамирУкраинаБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: