У Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів роздати повістки – поліція

У Києві поліція запросила представників військкоматів на зібрання "любителів форсажу", щоб роздати повістки.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

усі фото зі сторінки Білошицького в Facebook

Дослівно: ""Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює… Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни.

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І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат. І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але…

Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити".

На питання в коментарях до посту, чим усе закінчилося, Білошицький відповів: "Повістками і постановами".

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