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У Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів роздати повістки – поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 21:00
У Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів роздати повістки – поліція
представники військкомату на заході любителів форсажу в Києві, фото патрульної поліції

У Києві поліція запросила представників військкоматів на зібрання "любителів форсажу", щоб роздати повістки.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

 
усі фото зі сторінки Білошицького в Facebook

Дослівно: ""Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює… Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни.

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І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат. І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але…

Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити".

 
 

На питання в коментарях до посту, чим усе закінчилося, Білошицький відповів: "Повістками і постановами".

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Читайте і дивіться: Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці

Передісторія:

  • 10 жовтня журналіст УП Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів.
  • Він пов'язує це з матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. Журналіст припустив, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.
  • 13 жовтня Ткача збив автомобіль ВАЗ у Шевченківському районі Києва на нерегульованому пішохідному переході.
  • Після цього поліція склала протоколи на фігурантів розслідування Ткача про перегони в Києві під час війни.

Теми: Київавтовійськовий облік
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