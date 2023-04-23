Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів роздати повістки – поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 21:00
У Києві на захід любителів форсажу запросили воєнкомів роздати повістки – поліція
представники військкомату на заході любителів форсажу в Києві, фото патрульної поліції

У Києві поліція запросила представників військкоматів на зібрання "любителів форсажу", щоб роздати повістки.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

 
усі фото зі сторінки Білошицького в Facebook

Дослівно: ""Любителі форсажу" або для тих, хто й надалі не усвідомлює… Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово щодо прийнятної поведінки під час війни.

І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат. І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але…

Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити".

 
 

На питання в коментарях до посту, чим усе закінчилося, Білошицький відповів: "Повістками і постановами".

Читайте і дивіться: Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 10 жовтня журналіст УП Михайло Ткач заявив про злочин і перешкоджання його професійній діяльності, а також залякування команди розслідувачів.
  • Він пов'язує це з матеріалом про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. Журналіст припустив, що команду розслідувачів "Української правди" залякують фігуранти цього матеріалу.
  • 13 жовтня Ткача збив автомобіль ВАЗ у Шевченківському районі Києва на нерегульованому пішохідному переході.
  • Після цього поліція склала протоколи на фігурантів розслідування Ткача про перегони в Києві під час війни.

Теми: Київавтовійськовий облік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Київ
Україна братиме приклад з Арлінгтонського кладовища при створенні меморіалу в Києві – міністр
Рух у напрямку Києва з боку Борисполя ускладнений через ДТП
За зламані ролети у Лаврі чотирьох прибічників УПЦ МП окільцюють браслетом стеження
Останні новини
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
14:39
"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони
14:38
Скидали відходи у річку: в Україні працівників підприємства вперше судитимуть за екоцид
14:30
Штучний інтелект в "Дії": Мінцифри спілкується з OpenAI
Усі новини...
Реклама: