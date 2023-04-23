В Киеве на мероприятие любителей форсажа пригласили военкомов раздать повестки – полиция

В Киеве полиция пригласила представителей военкоматов на собрание "любителей форсажа", чтобы раздать повестки.

Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

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Дословно: ""Любители форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает... Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения во время войны.

И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-то заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам - это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат. И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но...

Так вот, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить".

На вопрос в комментариях к посту, чем все закончилось, Билошицкий ответил: "Повестками и постановлениями".

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