В Киеве на мероприятие любителей форсажа пригласили военкомов раздать повестки – полиция
В Киеве полиция пригласила представителей военкоматов на собрание "любителей форсажа", чтобы раздать повестки.
Источник: первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook
Дословно: ""Любители форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает... Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово относительно приемлемого поведения во время войны.
И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-то заведении. В целом, мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицам - это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат. И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но...
Так вот, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить".
На вопрос в комментариях к посту, чем все закончилось, Билошицкий ответил: "Повестками и постановлениями".
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Предыстория:
- 10 октября журналист УП Михаил Ткач заявил о преступлении и препятствовании его профессиональной деятельности, а также запугивании команды расследователей.
- Он связывает это с материалом о столичных мажорах-гонщиках, которые в военное время устраивают гонки и пугают грохотом жителей. Журналист предположил, что команду расследователей "Украинской правды" запугивают фигуранты этого материала.
- 13 октября Ткача сбил автомобиль ВАЗ в Шевченковском районе Киева на нерегулируемом пешеходном переходе.
- После этого полиция составила протоколы на фигурантов расследования Ткача о гонках в Киеве во время войны.