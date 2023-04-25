Зернова угода ні до чого: в ГУР назвали брехливою маніпуляцією звинувачення Росії

Звинувачення Міноборони РФ у використанні Україною зернових коридорів для атаки на окупований Севастополь безпілотниками є брехливою маніпуляцією країни-агресора.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Юсова: "Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію".

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Деталі: За його словами, коли говориться про Крим, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. "Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору", — підкреслив Юсов.

Що цьому передувало:

Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.

Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Вночі 24 квітня так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ атакували надводні безпілотники.

Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні "зернової угоди", там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши "зернові коридори".