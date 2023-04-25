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Зернова угода ні до чого: в ГУР назвали брехливою маніпуляцією звинувачення Росії

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 квітня 2023, 15:12
Зернова угода ні до чого: в ГУР назвали брехливою маніпуляцією звинувачення Росії
АНДРІЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Звинувачення Міноборони РФ у використанні Україною зернових коридорів для атаки на окупований Севастополь безпілотниками є брехливою маніпуляцією країни-агресора.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному"

Пряма мова Юсова: "Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію".

Деталі: За його словами, коли говориться про Крим, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. "Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору", — підкреслив Юсов.

Що цьому передувало:

  • Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.
  • Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.
  • Вночі 24 квітня так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ атакували надводні безпілотники.
  • Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні "зернової угоди", там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши "зернові коридори".

Теми: зерновійнаРосіяКрим
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