Зернова угода ні до чого: в ГУР назвали брехливою маніпуляцією звинувачення Росії
Звинувачення Міноборони РФ у використанні Україною зернових коридорів для атаки на окупований Севастополь безпілотниками є брехливою маніпуляцією країни-агресора.
Джерело: речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному"
Пряма мова Юсова: "Останні події в Криму стосувались виключно військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію".
Деталі: За його словами, коли говориться про Крим, то мова йде про окуповану територію і військові об'єкти окупантів. "Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору", — підкреслив Юсов.
Що цьому передувало:
- Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.
- Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.
- Вночі 24 квітня так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що Чорноморський флот РФ атакували надводні безпілотники.
- Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні "зернової угоди", там заявили, що українські безпілотники нібито атакували Севастополь, використавши "зернові коридори".