Зерновая сделка ни при чем: в ГУР назвали лживой манипуляцией обвинения России

Обвинения Минобороны РФ в использовании Украиной зерновых коридоров для атаки на оккупированный Севастополь беспилотниками является лживой манипуляцией страны-агрессора.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Юсова: "Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории".

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Детали: По его словам, когда говорится о Крыме, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора", - подчеркнул Юсов.

Что предшествовало:

Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.

Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем.

Ночью 24 апреля так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ атаковали надводные беспилотники.

Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки", там заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав "зерновые коридоры".