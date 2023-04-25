Зерновая сделка ни при чем: в ГУР назвали лживой манипуляцией обвинения России
Обвинения Минобороны РФ в использовании Украиной зерновых коридоров для атаки на оккупированный Севастополь беспилотниками является лживой манипуляцией страны-агрессора.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"
Прямая речь Юсова: "Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории".
Детали: По его словам, когда говорится о Крыме, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора", - подчеркнул Юсов.
Что предшествовало:
- Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.
- Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем.
- Ночью 24 апреля так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ атаковали надводные беспилотники.
- Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки", там заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав "зерновые коридоры".