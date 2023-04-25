Зерновая сделка ни при чем: в ГУР назвали лживой манипуляцией обвинения России

Обвинения Минобороны РФ в использовании Украиной зерновых коридоров для атаки на оккупированный Севастополь беспилотниками является лживой манипуляцией страны-агрессора.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Юсова: "Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты, когда речь идет о подконтрольной Украине территории".

Детали: По его словам, когда говорится о Крыме, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. "Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора", - подчеркнул Юсов.

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