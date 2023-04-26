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Данілов пояснив причину ядерних погроз Росії

Станіслав ПогоріловСереда, 26 квітня 2023, 12:28
Данілов пояснив причину ядерних погроз Росії
Олексій Данілов, фото: Getty Images

Російське керівництво вдається до ядерних погроз, оскільки в Кремлі росте розуміння поразки військ окупантів на фронті в Україні.

Джерело: секретар СНБО Олексій Данілов у twitter

Пряма мова Данілова: "Будь-які погрози РФ щодо застосування ядерної зброї – це прояв безсилля і страху".

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Деталі: За його словами, чим ситуація ставатиме гіршою для загарбників на фронті, тим частіше лунатимуть істеричні "ядерні" заяви росіян.

Секретар СНБО переконаний, що це показник розуміння Кремлем невідворотності поразки й неминучості розплати.

Що було раніше: 25 квітня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що ядерна зброя це "скрєпа" для Росії. За його словами, Росія може першою застосувати ядерну зброю, якщо щодо неї буде виявлено агресію, яка загрожує існуванню держави.

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Теми: Даніловвійнаядерна зброяРосія
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