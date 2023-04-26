Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов объяснил причину ядерных угроз России

Станислав ПогориловСреда, 26 апреля 2023, 12:28
Данилов объяснил причину ядерных угроз России
Алексей Данилов, фото: Getty Images

Российское руководство прибегает к ядерным угрозам, поскольку в Кремле растет понимание поражения войск оккупантов на фронте в Украине.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в twitter

Прямая речь Данилова: "Любые угрозы РФ по применению ядерного оружия - это проявление бессилия и страха".

Детали: По его словам, чем ситуация будет становиться хуже для захватчиков на фронте, тем чаще будут звучать истерические "ядерные" заявления россиян.

Секретарь СНБО убежден, что это показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты.

Что предшествовало: 25 апреля заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие это "скрепа" для России. По его словам, Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет обнаружена агрессия, которая угрожает существованию государства.

Темы: Даниловвойнаядерное оружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть

видеоЯ верю, что контрнаступление будет успешным - Зеленский

видео"Мариуполь разрушен на 90%": Зеленский показал кадры оккупированного города

Умань: во время идентификации тел выяснилось, что детей погибло пятеро, а не четверо

фото, видео, обновлено от 05:17В Севастополе горит нефтебаза: оккупанты говорят – попал беспилотник

Независимые эксперты признали неточным скандальный доклад Amnesty International о ВСУ – СМИ

Все новости...
Данилов
Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие
Данилов о мощном взрыве в Белгороде: это провокация россиян для нагнетания эскалации
На Херсонщину ездил двойник Путина – Данилов
Последние новости
16:15
Спасательная операция в Умани завершена: 23 погибших, из которых 6 детей
15:56
Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть
15:49
фотоПрезидент Чехии посетил переселенцев в Днепре
15:40
Украинские спецназовцы тренируются на базах Бундесвера в Германии - Bild
15:26
Литва передает Украине новую партию внедорожников и сухпайки для военных
15:19
репортажБоль, отчаяние и ненависть. Как Умань переживает ракетную атаку на жилые массивы
15:18
ГУР рекомендует жителям Крыма в ближайшее время не находиться возле военных объектов
15:02
Президенты Чехии и Словакии продолжают визит в Украину после ночевки в Киеве
14:52
Сбой в ПриватБанке: проблемы с оплатой картами и снятием наличных
14:36
СБУ задержала 6 человек, которые организовывали "референдумы" на Херсонщине и Луганщине
Все новости...
Реклама: