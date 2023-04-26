Данилов объяснил причину ядерных угроз России

Российское руководство прибегает к ядерным угрозам, поскольку в Кремле растет понимание поражения войск оккупантов на фронте в Украине.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в twitter

Прямая речь Данилова: "Любые угрозы РФ по применению ядерного оружия - это проявление бессилия и страха".

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Детали: По его словам, чем ситуация будет становиться хуже для захватчиков на фронте, тем чаще будут звучать истерические "ядерные" заявления россиян.

Секретарь СНБО убежден, что это показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты.

Что предшествовало: 25 апреля заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие это "скрепа" для России. По его словам, Россия может первой применить ядерное оружие, если в отношении нее будет обнаружена агрессия, которая угрожает существованию государства.