Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ "бігає ринком" і випрошує

Міністр оборони України Олексій Резнікова повідомив, що Росія "бігає ринком" і має ресурси для купівлі снарядів – запаси ворога поки не скінчилися, їх дуже багато.

Джерело: Резніков в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "У нас є інформація, що вони бігають ринком і просять снаряди, наперед рахують. У них, звичайно, божевільні ресурси і я б не давав хороших новин, що в них закінчилися снаряди і ми завтра переможемо. Ні, на жаль, їх дуже багато".

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Деталі: Резніков додав, що ворог "стріляє, не думаючи", використовуючи, зокрема, вогневий вал.

Міністр повідомив, що РФ шукає снаряди у Північній Кореї та Ірані. На питання, чи може ворог забезпечити себе самотужки, Резніков відповів: "Вони вже розуміють, що не тягнуть".

Що цьому передувало:

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