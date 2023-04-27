Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ "бігає ринком" і випрошує

Міністр оборони України Олексій Резнікова повідомив, що Росія "бігає ринком" і має ресурси для купівлі снарядів – запаси ворога поки не скінчилися, їх дуже багато.

Джерело: Резніков в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "У нас є інформація, що вони бігають ринком і просять снаряди, наперед рахують. У них, звичайно, божевільні ресурси і я б не давав хороших новин, що в них закінчилися снаряди і ми завтра переможемо. Ні, на жаль, їх дуже багато".

Деталі: Резніков додав, що ворог "стріляє, не думаючи", використовуючи, зокрема, вогневий вал.

Міністр повідомив, що РФ шукає снаряди у Північній Кореї та Ірані. На питання, чи може ворог забезпечити себе самотужки, Резніков відповів: "Вони вже розуміють, що не тягнуть".

Що цьому передувало:

Ще у вересні минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія змушена звертатися за зброєю до інших країн. Американська розвідка повідомляла, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.

На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинуватили Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди, у відповідь РФ може надати Ірану винищувачі.

У грудні директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що темпи, з якими російська армія витрачає в Україні боєприпаси, перевищують можливості РФ виробляти їх.

Водночас у військовій розвідці Литви у квітні заявили, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Хоча про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди.