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Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ "бігає ринком" і випрошує

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 11:39
Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ бігає ринком і випрошує
ОЛЕКСІЙ РЄЗНІКОВ. ФОТО УП

Міністр оборони України Олексій Резнікова повідомив, що Росія "бігає ринком" і має ресурси для купівлі снарядів – запаси ворога поки не скінчилися, їх дуже багато.

Джерело: Резніков в інтерв’ю РБК-Україна 

Пряма мова: "У нас є інформація, що вони бігають ринком і просять снаряди, наперед рахують. У них, звичайно, божевільні ресурси і я б не давав хороших новин, що в них закінчилися снаряди і ми завтра переможемо. Ні, на жаль, їх дуже багато". 

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Деталі: Резніков додав, що ворог "стріляє, не думаючи", використовуючи, зокрема, вогневий вал.  

Міністр повідомив, що РФ шукає снаряди у Північній Кореї та Ірані. На питання, чи може ворог забезпечити себе самотужки, Резніков відповів: "Вони вже розуміють, що не тягнуть". 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Ще у вересні минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія змушена звертатися за зброєю до інших країн. Американська розвідка повідомляла, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї. 
  • На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинуватили Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії. 
  • Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди, у відповідь РФ може надати Ірану винищувачі.
  • У грудні директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що темпи, з якими російська армія витрачає в Україні боєприпаси, перевищують можливості РФ виробляти їх.
  • Водночас у військовій розвідці Литви у квітні заявили, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Хоча про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. 

Теми: РезніковРосіязброяМіноборони
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