Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ "бігає ринком" і випрошує

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 11:39
Резніков: Снарядів у ворога дуже багато, РФ бігає ринком і випрошує
ОЛЕКСІЙ РЄЗНІКОВ. ФОТО УП

Міністр оборони України Олексій Резнікова повідомив, що Росія "бігає ринком" і має ресурси для купівлі снарядів – запаси ворога поки не скінчилися, їх дуже багато.

Джерело: Резніков в інтерв’ю РБК-Україна 

Пряма мова: "У нас є інформація, що вони бігають ринком і просять снаряди, наперед рахують. У них, звичайно, божевільні ресурси і я б не давав хороших новин, що в них закінчилися снаряди і ми завтра переможемо. Ні, на жаль, їх дуже багато". 

Деталі: Резніков додав, що ворог "стріляє, не думаючи", використовуючи, зокрема, вогневий вал.  

Міністр повідомив, що РФ шукає снаряди у Північній Кореї та Ірані. На питання, чи може ворог забезпечити себе самотужки, Резніков відповів: "Вони вже розуміють, що не тягнуть". 

Що цьому передувало: 

  • Ще у вересні минулого року держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія змушена звертатися за зброєю до інших країн. Американська розвідка повідомляла, що Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї. 
  • На початку листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати звинуватили Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки. Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії. 
  • Крім того, Сполучені Штати вважають, що Іран відправив до Росії артилерійські і танкові снаряди, у відповідь РФ може надати Ірану винищувачі.
  • У грудні директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що темпи, з якими російська армія витрачає в Україні боєприпаси, перевищують можливості РФ виробляти їх.
  • Водночас у військовій розвідці Литви у квітні заявили, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Хоча про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РезніковРосіязброяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна

Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію

фото, оновленоДепутат з дружиною намагались захопити 280 га біля моря на Одещині – СБУ

Данілов назвав 15 причин, чому українці хочуть зникнення Росії

фотоВодій збив поліцейську і двох військових на переході в Хмельницькому: один загинув

фотоНічна атака на Павлоград: пошкоджено більше 100 будинків та 9 шкіл і садочків

Усі новини...
Резніков
Резніков вважає, що очікування від контрнаступу "дещо перегріті"
Резніков про результати "Рамштайну": Росія наближається до Нюрнберга-ІІ
Зеленський очікує на доповідь Резнікова щодо "Рамштайну"
Останні новини
22:18
Поведінка ворога та снаряди: Зеленський провів нараду з чиновниками та силовиками
22:03
Економічні новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу
21:57
відеоШуляк прокоментувала підтримку "слуг народу" з боку ексОПЗЖ
21:47
У квітні з Росії остаточно вийшли KFC, Mercedes-Benz та EA
21:34
Опозиціонери РФ у Європі ухвалили декларацію: проти війни і режиму Путіна
21:08
Студентів УКУ критикують за благодійну вечірку у львівському Будинку вчених
21:07
відеоШуляк про колишніх "слуг", які об'єднались з ексОПЗЖ: "Зрадники"
21:01
Компанія Фрідмана досі співпрацює з Росгвардією та охороною Путіна – розслідування
20:59
Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію
20:50
ФСБшники видають себе за цивільних, щоб шукати партизанів в окупованих регіонах – ЦНС
Усі новини...
Реклама: