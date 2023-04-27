Резников: Снарядов у врага очень много, РФ "бегает рынком" и выпрашивает

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Россия "бегает рынком" и имеет ресурсы для покупки снарядов – запасы врага пока не закончились, их очень много.

Источник: Резников в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "У нас есть информация, что они бегают рынком и просят снаряды, наперед считают. У них, конечно, сумасшедшие ресурсы и я бы не давал хороших новостей, что у них закончились снаряды и мы завтра победим. Нет, к сожалению, их очень много".

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Детали: Резников добавил, что враг "стреляет, не думая", используя, в частности, огневой вал.

Министр сообщил, что РФ ищет снаряды в Северной Корее и Иране. На вопрос, может ли враг обеспечить себя самостоятельно, Резников ответил: "Они уже понимают, что не тянут".

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