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Резников: Снарядов у врага очень много, РФ "бегает рынком" и выпрашивает

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 11:39
Резников: Снарядов у врага очень много, РФ бегает рынком и выпрашивает
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО УП

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Россия "бегает рынком" и имеет ресурсы для покупки снарядов – запасы врага пока не закончились, их очень много.

Источник: Резников в интервью РБК-Украина 

Прямая речь: "У нас есть информация, что они бегают рынком и просят снаряды, наперед считают. У них, конечно, сумасшедшие ресурсы и я бы не давал хороших новостей, что у них закончились снаряды и мы завтра победим. Нет, к сожалению, их очень много". 

Детали: Резников добавил, что враг "стреляет, не думая", используя, в частности, огневой вал. 

Министр сообщил, что РФ ищет снаряды в Северной Корее и Иране. На вопрос, может ли враг обеспечить себя самостоятельно, Резников ответил: "Они уже понимают, что не тянут". 

Что этому предшествовало:

  • Еще в сентябре прошлого года американская разведка сообщала, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракеты малой дальности у Северной Кореи. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия вынуждена обращаться за оружием к другим странам.
  • В начале ноября 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки. Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.
  • Кроме того, Соединенные Штаты считают, что Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды, в ответ РФ может предоставить Ирану истребители.
  • В декабре директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия расходует в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.
  • В то же время в военной разведке Литвы в апреле заявили, что у России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет. Хотя о качестве ресурсов речь не идет, но и старая техника наносит большой вред.

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Темы: РезниковРосcияоружиеМинобороны
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