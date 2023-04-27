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Суд призначив застави ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну"

Олена РощінаЧетвер, 27 квітня 2023, 19:33
Суд призначив застави ще двом обвинуваченим у справі одеського Краяну
Корпуси заводу "Краян" до реконструкції, скриншот

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського заводу "Краян": колишнім директору департаменту Одеської міськради та голові постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності призначено застави. 

Джерело: Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП)

Деталі: 27 квітня за клопотаннями прокурора САП колегія суддів ВАКС змінила запобіжні заходи ще двом обвинуваченим у справі одеського "Краяну", а саме директору департаменту Одеської міськради та голові постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності (посади зазначені на момент вчинення злочину).

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Суд частково задовольнив клопотання та застосував до обвинувачених запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн та 6,710 млн грн відповідно.

У разі внесення застави на обвинувачених буде покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Цьому передувало: Днями ВАКС змінив запобіжні заходи міському голові Одеси Геннадію Труханову та його заступнику Павлу Вугельману, передбачивши застави у 30,866 млн грн і в 5,368 млн грн відповідно.

ВІДЕО ДНЯ

Слідство вважало, що мер Одеси Геннадій Труханов разом із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу "Краян".  

У травні 2019 року САП погодила змінене обвинувачення для Труханова та кількох його ймовірних спільників. Збитки у справі Труханова зменшили зі 185 мільйонів до 92 659 282 грн.

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Теми: Одесамісцева владаАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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