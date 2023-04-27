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Суд назначил залоги еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна"

Елена РощинаЧетверг, 27 апреля 2023, 19:33
Суд назначил залоги еще двум обвиняемым по делу одесского Краяна
Корпуса завода "Краян" до реконструкции, скриншот

Высший антикоррупционный суд изменил меры пресечения еще двум обвиняемым по делу одесского завода "Краян": бывшим директору департамента Одесского горсовета и главе постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности назначены залоги. 

Источник: Специальная антикоррупционная прокуратура (САП)

Детали: 27 апреля по ходатайствам прокурора САП коллегия судей ВАКС изменила меры пресечения еще двум обвиняемым по делу одесского "Краяна", а именно директору департамента Одесского горсовета и главе постоянной комиссии Одесского горсовета по вопросам коммунальной собственности (должности указаны на момент совершения преступления).

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Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемым меры пресечения в виде залога в размере 1,342 млн грн и 6,710 млн грн соответственно.

В случае внесения залога на обвиняемых будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Этому предшествовало: На днях ВАКС изменил меры пресечения городскому главе Одессы Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману, предусмотрев залоги в 30,866 млн грн и в  5,368 млн грн соответсвенно.

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Следствие считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян".

В мае 2019 года САП согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.

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Темы: Одессаместная властьАнтикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
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