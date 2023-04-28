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Украинские защитники уничтожили ночью 21 вражескую ракету

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 07:21
Украинские защитники уничтожили ночью 21 вражескую ракету
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMIFLOT.RU

Во время ночной воздушной атаки российских оккупантов украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет типов Х-101 и Х-555, а также 2 дрона.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь: "Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 района Каспийского моря.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня".

Детали: Залужный отметил, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

Что этому предшествовало:

  • Во время ночного обстрела российскими оккупантами города Днепр погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.
  • В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом, пострадали 5 человек, их доставили в больницу.
  • Силы противовоздушной обороны сбили в районе Киева 11 крылатых ракет и 2 беспилотника.

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Темы: ракетный ударРосcияЗалужный
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