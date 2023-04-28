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Росія навряд відновить запаси далекобійних ракет, але шукатиме інші варіанти – Ігнат

П'ятниця, 28 квітня 2023, 13:45
Росія навряд відновить запаси далекобійних ракет, але шукатиме інші варіанти – Ігнат

Росія не зможе відновити ту кількість далекобійних ракет, які вона мала до війни, а натомість шукатиме інші методи для терору.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону

Пряма мова: "Що стосується саме далекобійних крилатих ракет, безумовно всі їх підраховують. Думають, що можуть вони закінчуватися. Ну, буде Росія виготовляти їх і далі, але вже не такими темпами. Зрозуміло, що ці ракети, які у них були, якими вони били по нас влітку і восени, вони виготовлялися довгими роками і зараз надолужити ту кількість навряд чи вдасться Росії.

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Тому вони будуть шукати різні інші методи (для ураження – ред.). От власне керовані авіабомби один із таких варіантів, які вони застосовують саме на заміну ракетному озброєнню. Ну і буду діставати старі проєкти ракет".  

Передісторія: В ніч на 28 квітня росіяни випустили по Україні 23 ракети, 21 вдалося знищити.

  • В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Станом на 13:40 кількість жертв російської атаки зросла до 15.
  • Під час нічного обстрілу міста Дніпро 28 квітня загинули молода жінка і 3-річна дитина.
  • На початку квітня Повітряні сили України повідомили, що Росія продовжує застосовувати керовані аівабомби – до 20 штук на добу – на лінії фронту та в прифронтових регіонах України.

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Теми: Росіяракетний удар
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