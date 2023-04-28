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Россия вряд ли восстановит запасы дальнобойных ракет, но будет искать другие варианты - Игнат

Пятница, 28 апреля 2023, 13:45
Россия вряд ли восстановит запасы дальнобойных ракет, но будет искать другие варианты - Игнат

Россия не сможет восстановить то количество дальнобойных ракет, которые она имела до войны, а вместо этого будет искать другие методы для террора.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона

Прямая речь: "Что касается именно дальнобойных крылатых ракет, безусловно все их подсчитывают. Думают, что могут они заканчиваться. Ну, будет Россия изготавливать их и дальше, но уже не такими темпами. Понятно, что эти ракеты, которые у них были, которыми они били по нам летом и осенью, они изготавливались долгими годами и сейчас наверстать то количество вряд ли удастся России.

Поэтому они будут искать различные другие методы (для поражения - ред.). Вот собственно управляемые авиабомбы один из таких вариантов, которые они применяют именно на замену ракетному вооружению. Ну и буду доставать старые проекты ракет". 

Предыстория:

  • В ночь на 28 апреля россияне выпустили по Украине 23 ракеты, 21 удалось уничтожить.
  • В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. По состоянию на 13:40 количество жертв российской атаки возросло до 15.  
  • Во время ночного обстрела города Днепр 28 апреля погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.
  • В начале апреля Воздушные силы Украины сообщили, что Россия продолжает применять управляемые аивабомбы - до 20 штук в сутки - на линии фронта и в прифронтовых регионах Украины.

Темы: Росcияракетный удар
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