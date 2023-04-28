"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони

При Міністерстві оборони України створено постійну робочу групу на чолі з парамедикинею Юлією Паєвською, "Тайрою", яка покликана спростити вирішення медичних питань для військовослужбовців.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції 28 квітня

Деталі: Резніков констатував, що бюрократичні процедури медичного характеру викликають обурення в людей, навіть абревіатура ВЛК (військово-лікарська комісія) має негативну конотацію.

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Деякі процедури спрощуються завдяки діджиталізації – Міноборони чекає від Мінцифри "певний продукт". Але й саме діє, додав міністр.

Пряма мова: "Ми відреагували на велику кількість громадських організацій і волонтерів, які займаються медичним супроводом наших воїнів, захисників і захисниць. Ми подивилися на весь перелік зауважень, в хорошому сенсі претензій та рекомендацій.

Проведено зустріч з 42 організаціями, домовилися створити постійну робочу групу при Міністерстві оборони з цього приводу. Можливо вона потім також інституціоналізується в щось, як робоча група по антикор напрямках перетворилася в Антикорупційну раду.

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На тій зустрічі зголосилась очолити цю групу відома всім Юлія Паєвська, "Тайра". Вона погодилася очолити цю групу і напрацювати певні пропозиції разом із тими, хто до неї доєднається".

Деталі: Паралельно Резніков доручив своїй заступниці Ганні Маляр та командувачці Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко впродовж 10 днів проїхатися по "найбільш важливих місцях, де зона підвищеної уваги", в першу чергу це лінія фронту, і відвідати всі ВЛК там.

"Сьогодні вони мають вирушати у це відрядження і я маю протягом 10 днів отримати доповідь, що там насправді відбувається, які потреби там є", – сказав міністр.

Він повідомив, що вже збільшено кількість ВЛК вздовж лінії фронту, щоб поранені бійці могли звертатись у ці установи – не лише на території військових госпіталів, а й на території цивільних.

Крім того, буде введено посади додаткових психологів у всіх лікувальних закладах, щоб військові могли отримати допомогу ще під час медичного лікування.

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