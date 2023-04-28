"Тайра" возглавила рабочую группу по медицинским вопросам при Минобороны

При Министерстве обороны Украины создана постоянная рабочая группа во главе с парамедиком Юлией Паевской, "Тайрой", которая призвана упростить решение медицинских вопросов для военнослужащих.

Источник: министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции 28 апреля

Детали: Резников констатировал, что бюрократические процедуры медицинского характера вызывают возмущение у людей, даже аббревиатура ВВК (военно-врачебная комиссия) имеет негативную коннотацию.

Некоторые процедуры упрощаются благодаря диджитализации – Минобороны ждет от Минцифры "определенный продукт". Но и само действует, добавил министр.

Прямая речь: "Мы отреагировали на большое количество общественных организаций и волонтеров, которые занимаются медицинским сопровождением наших воинов, защитников и защитниц. Мы посмотрели на весь перечень замечаний, в хорошем смысле претензий и рекомендаций.

Проведена встреча с 42 организациями, договорились создать постоянную рабочую группу при Министерстве обороны по этому поводу. Возможно она потом также институционализируется во что-то, как рабочая группа по антикор направлениям превратилась в Антикоррупционный совет.

На той встрече согласилась возглавить эту группу известная всем Юлия Паевская, "Тайра". Она согласилась возглавить эту группу и наработать определенные предложения вместе с теми, кто к ней присоединится".

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Детали: Параллельно Резников поручил своему заместителю Анне Маляр и командующей Медицинских сил ВСУ Татьяне Остащенко в течение 10 дней проехаться по "наиболее важным местам, где зона повышенного внимания", в первую очередь это линия фронта, и посетить все ВВК там.

"Сегодня они должны отправляться в эту командировку и я должен в течение 10 дней получить доклад, что там на самом деле происходит, какие нужды там есть", – сказал министр.

Он сообщил, что уже увеличено количество ВВК вдоль линии фронта, чтобы раненые бойцы могли обращаться в эти учреждения – не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских.

Кроме того, будут введены должности дополнительных психологов во всех лечебных учреждениях, чтобы военные могли получить помощь еще во время медицинского лечения.

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