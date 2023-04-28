"За Умань!": прикордонники обіцяють ворогу відплату
П'ятниця, 28 квітня 2023, 15:45
Прикордонники обіцяють, що загибель мирних мешканців Умані не зійде російським окупантам з рук.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Поки окупанти по-звірячому обстрілюють наші мирні міста і села – наші воїни нищитимуть цю нечисть на полі бою.
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Сьогодні вранці нелюди вчергове вдались до обстрілів регіонів України, завдавши ударів, які призвели до загибелі та поранень цивільного населення.
Кара досягне кожного!".
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Передісторія:
- Рано вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО. 2 ракети влучили по Умані Черкаської області .
- Зокрема одна російська ракета влучила у житловий будинок. Вранці повідомлялося, що 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані.
- В результаті влучання обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.
- Станом на 14:47 кількість жертв російської атаки на Умань зросла до 17 людей, серед загиблих троє – діти.