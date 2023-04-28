"За Умань!": прикордонники обіцяють ворогу відплату

Прикордонники обіцяють, що загибель мирних мешканців Умані не зійде російським окупантам з рук.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Поки окупанти по-звірячому обстрілюють наші мирні міста і села – наші воїни нищитимуть цю нечисть на полі бою.

Сьогодні вранці нелюди вчергове вдались до обстрілів регіонів України, завдавши ударів, які призвели до загибелі та поранень цивільного населення.

Кара досягне кожного!".

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