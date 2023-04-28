"За Умань!": прикордонники обіцяють ворогу відплату
П'ятниця, 28 квітня 2023, 15:45
Прикордонники обіцяють, що загибель мирних мешканців Умані не зійде російським окупантам з рук.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Поки окупанти по-звірячому обстрілюють наші мирні міста і села – наші воїни нищитимуть цю нечисть на полі бою.
Сьогодні вранці нелюди вчергове вдались до обстрілів регіонів України, завдавши ударів, які призвели до загибелі та поранень цивільного населення.
Кара досягне кожного!".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Рано вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО. 2 ракети влучили по Умані Черкаської області .
- Зокрема одна російська ракета влучила у житловий будинок. Вранці повідомлялося, що 7 людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 – травмовані.
- В результаті влучання обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.
- Станом на 14:47 кількість жертв російської атаки на Умань зросла до 17 людей, серед загиблих троє – діти.