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"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 15:45
За Умань!: пограничники обещают врагу возмездие
скриншот

Пограничники обещают, что гибель мирных жителей Умани не сойдет российским оккупантам с рук.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пока оккупанты зверски обстреливают наши мирные города и села - наши воины будут уничтожать эту нечисть на поле боя.

Сегодня утром нелюди в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, которые привели к гибели и ранениям гражданского населения.

Кара достигнет каждого!".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Рано утром 28 апреля Россия нанесла новый удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации. 21 ракету уничтожила украинская ПВО. 2 ракеты попали по Умани Черкасской области.
  • В частности одна российская ракета попала в жилой дом. Утром сообщалось, что 7 человек, среди которых ребенок, погибли, еще 17 - травмированы.
  • В результате попадания обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.
  • По состоянию на 14:47 количество жертв российской атаки на Умань возросло до 17 человек, среди погибших трое - дети.

Темы: Уманьракетный ударвойнаПограничная служба
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