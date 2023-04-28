"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие

Пограничники обещают, что гибель мирных жителей Умани не сойдет российским оккупантам с рук.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пока оккупанты зверски обстреливают наши мирные города и села - наши воины будут уничтожать эту нечисть на поле боя.

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Сегодня утром нелюди в очередной раз прибегли к обстрелам регионов Украины, нанеся удары, которые привели к гибели и ранениям гражданского населения.

Кара достигнет каждого!".

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