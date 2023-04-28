Пригожин заявив, що його ПВК скоро може зникнути: "вагнерівці" закінчуються

Ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "вагнерівці" закінчуються і незабаром ПВК може перестати існувати.

Джерело: Пригожин у відео так званих "воєнкорів" РФ, яке поширили на проросійських ресурсах

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується. І ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати".

Реклама:

Деталі: На репліку про те, що такі заяви деморалізують росіян, ватажок "вагнерівців" відповів, що повторить її знову.

Пригожин заявив, що "вагнерівці" "підуть в історію".

Також він вкотре натякнув на нестачу боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Важливо: Пригожин критикує Міноборони Росії та російських чиновників. Своїми заявами окупант лише підкреслює конфлікт найманців із регулярною армією РФ.

Зокрема, він постійно скаржиться на нестачу боєприпасів і вважає, що російські генерали намагаються вбити побільше в'язнів і найманців ПВК.

Окремі російські ресурси пишуть, що Пригожин хоче отримати схвалення та ще більшу підтримку Кремля.

Нагадаємо: