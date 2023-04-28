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Пригожин заявив, що його ПВК скоро може зникнути: "вагнерівці" закінчуються

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 квітня 2023, 23:38
Пригожин заявив, що його ПВК скоро може зникнути: вагнерівці закінчуються
ЗАСНОВНИК "ПВК ВАГНЕР" ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "вагнерівці" закінчуються і незабаром ПВК може перестати існувати.

Джерело: Пригожин у відео так званих "воєнкорів" РФ, яке поширили на проросійських ресурсах

Пряма мова: "На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується. І ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати".

Деталі: На репліку про те, що такі заяви деморалізують росіян, ватажок "вагнерівців" відповів, що повторить її знову.

Пригожин заявив, що "вагнерівці" "підуть в історію".

Також він вкотре натякнув на нестачу боєприпасів.

Важливо: Пригожин критикує Міноборони Росії та російських чиновників. Своїми заявами окупант лише підкреслює конфлікт найманців із регулярною армією РФ.

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Зокрема, він постійно скаржиться на нестачу боєприпасів і вважає, що російські генерали намагаються вбити побільше в'язнів і найманців ПВК.

Окремі російські ресурси пишуть, що Пригожин хоче отримати схвалення та ще більшу підтримку Кремля.

Нагадаємо: 

  • Нещодавно Пригожин закликав російську владу оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. У підсумку Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде великий бій з Україною. 
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відображають настрої військово-політичної еліти Росії і зараз в Кремлі "багато мікротріщин", які будуть лише розширюватись. 

Теми: ПригожинВагнерРосіявійна
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