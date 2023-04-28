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Пригожин заявил, что его ЧВК скоро может исчезнуть: "вагнеровцы" заканчиваются

Алена МазуренкоПятница, 28 апреля 2023, 23:38
Пригожин заявил, что его ЧВК скоро может исчезнуть: вагнеровцы заканчиваются
ОСНОВАТЕЛЬ "ЧВК ВАГНЕР" ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" заканчиваются и вскоре ЧВК может перестать существовать.

Источник: Пригожин в видео так называемых "военкоров" РФ, которое распространили на пророссийских ресурсах

Прямая речь: "На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать".

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Детали: На реплику о том, что такие заявления деморализуют россиян, главарь "вагнеровцев" ответил, что повторит ее снова.

Пригожин заявил, что "вагнеровцы" "уйдут в историю".

Также он в очередной раз намекнул на недостаток боеприпасов.

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Важно: Пригожин критикует Минобороны России и российских чиновников. Своими заявлениями оккупант лишь подчеркивает конфликт наемников с регулярной армией РФ.

В частности, он постоянно жалуется на недостаток боеприпасов и считает, что российские генералы пытаются убить побольше заключенных и наемников ЧВК.

Отдельные российские ресурсы пишут, что Пригожин хочет получить одобрение и еще большую поддержку Кремля.

Напомним: 

  • Недавно Пригожин призвал российские власти объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины. В итоге Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет большое сражение с Украиной.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отражают настроения военно-политической элиты России и сейчас в Кремле "много микротрещин", которые будут только расширяться.

Темы: ПригожинВагнерРосcиявойна
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