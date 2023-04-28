Пригожин заявил, что его ЧВК скоро может исчезнуть: "вагнеровцы" заканчиваются
Главарь карманной ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" заканчиваются и вскоре ЧВК может перестать существовать.
Источник: Пригожин в видео так называемых "военкоров" РФ, которое распространили на пророссийских ресурсах
Прямая речь: "На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается. И ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать".
Детали: На реплику о том, что такие заявления деморализуют россиян, главарь "вагнеровцев" ответил, что повторит ее снова.
Пригожин заявил, что "вагнеровцы" "уйдут в историю".
Также он в очередной раз намекнул на недостаток боеприпасов.
Важно: Пригожин критикует Минобороны России и российских чиновников. Своими заявлениями оккупант лишь подчеркивает конфликт наемников с регулярной армией РФ.
В частности, он постоянно жалуется на недостаток боеприпасов и считает, что российские генералы пытаются убить побольше заключенных и наемников ЧВК.
Отдельные российские ресурсы пишут, что Пригожин хочет получить одобрение и еще большую поддержку Кремля.
Напомним:
- Недавно Пригожин призвал российские власти объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины. В итоге Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет большое сражение с Украиной.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отражают настроения военно-политической элиты России и сейчас в Кремле "много микротрещин", которые будут только расширяться.